ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Mart ayından bu yana 0-0.25 aralığında olan politika faizi değiştirilmezken komitenin karar metninde virüsün çok ciddi risk oluşturduğu yinelendi. Fed'den yapılan açıklamada ekonomiyi desteklemek için tüm araçların kullanılacağının altı çizildi.

ABD ekonomisinin gidişatının virüse bağlı olduğunu belirten Fed, ekonominin iyileştiğine emin olana dek faizlerin çok düşük seviyede tutulacağını belirtti. Repo ve swap hatlarının da 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Fed'in oybirliğiyle aldığı karar sonrasında ABD 10 yıllık tahvilleri 0,58 seviyesinde kalırken borsalar pozitif seyretti. Dolar endeksi ise değer kaybını sürdürdü ve 93,5 altına inerek 93,3 seviyesine geldi. Dolar/TL cephesinde ise bir değişim olmazken, kur 6,98 seviyesinde seyrediyor.

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında varlık alımları, bilanço ve getiri eğrisine yönelik olası sözlü yönlendirmeleri izleniyor.