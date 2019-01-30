Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini %2,25-%2,50 aralığında sabit tuttu. Fed açıklamasından kademeli faiz artırımı ifadesi kaldırıldı.

ABD Merkez Bankası ileri dönemdeki hareketlere ilişkin "sabırlı" olmayı taahhüt etti. Fed'in bilanço normalleşmesinde ayarlamaya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 22:30'da basın konferansında açıklama yapacak.

Dolar/TL'de durum ne?

Gün içerisinde en yüksek 5,3245 seviyesine kadar çıkan dolar, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısındaki beklentiler üzerine düşüş trendine girerek 5,2620 seviyesine kadar gevşedi. Dolar Fed kararı öncesinde de 5,26 seviyesinde seyrediyordu. İlk tepki Türk Lirası'nda güçlenme oldu. Dolar 5,24'e kadar geriledi.