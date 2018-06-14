Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, faizleri 25 baz puan arttırdığını duyurdu. Dolar/TL kuru, açıklamanın ardından 4.66 seviyesini gördü.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki günlük Haziran toplantısı sona erdi. FOMC üyeleri, oy birliğiyle 25 baz puan faiz artışına gidildiğini açıkladı. Fed, bu kararıyla faizleri yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmiş oldu.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC), Haziran toplantısından faiz arttırması bekleniyordu. Bu kararla, 2018’de ikinci kez arttırım yapılmış oldu.

FED’in noktasal grafiğine göre, politika yapıcıların 2018 yılına ilişkin toplam faiz arttırımı beklentisi 4’e yükseldi. FOMC, yıl içinde iki kez daha faiz artırımına gidebilir. 2018’deki arttırım beklentisi 3’tü.

Toplantıda FED’in genişlemeci duruşunu koruyacağı tekrar edilirken, içgücü piyasasının güçlenmeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi. Ek faiz arttırımlarının yüzde 2’lik enflasyon hedefi ve büyümeyle bağlantılı olacağı ifade edildi.

Dolar ne tepki verdi?

Fed faiz açıklaması öncesinde 4.63 seviyesinde seyreden Dolar/TL kuru faiz açıklaması sonrasında 4.66 seviyesini gördü.