Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Mart ayında faizleri 0.25 puan artıran Fed, bu ayki toplantının ardından beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. Fed, politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tutma kararı aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre; faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylelikle FOMC, geçtiğimiz mart ayında yaptığı 0.25 puan baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizleri değiştirmemiş oldu.

Faiz kararının çıkacağı FOMC bu yıl 5 kez daha toplanacak. Gelecek toplantı ise 12 — 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Faiz artırımı beklenmiyordu

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 1,9'a yükselerek hedefe yaklaşmasının ise gelecek ay faiz artırım beklentilerini güçlendirdiği belirtilmişti.

Önceki toplantıda faiz artırılmıştı

Fed Mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.