Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), mart toplantısında faiz artırımına gitti. Fed beklendiği gibi politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed yetkilileri bu yıl toplam 3 faiz artırımı bekliyor.

Politika yapıcıların faiz sürecine ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafiğe göre yetkililer, 2018 yılında üç kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor.

Faiz oranları yüzde 1.50 – 1.75 seviyesine çekildi

Fed'in iki günlük mart ayı politika toplantısının ardından Çarşamba günü açıklanan karara göre yetkililer, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek üst bandı yüzde 1.75 seviyesine çekti.Piyasa beklentisi, Fed'in fonlama faizinde 25 bp artırıma giderek yüzde 1.50 – 1.75 seviyesine çekeceği yönündeydi.

Yetkililer 2018 yılında üç faiz artırımı bekliyor

Yatırımcıların dikkati Fed politika yapıcılarının 2018 yılına ilişkin faiz artırımı projeksiyonunun üçten dört artırım beklentisine yükseltilip yükseltilmeyeceği üzerindeydi.

Çarşamba günkü açıklanan noktasal grafiğe göre politika yapıcılar beklentileri değiştirmeyerek Fed'den 2018 yılında üç faiz artırımı bekliyor.