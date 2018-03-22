T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

Faiz oranları yüzde 1.50 – 1.75 seviyesine çekildi

22 Mart 2018 00:09

ABD Merkez Bankası (Fed), mart toplantısında faiz artırımına gitti. Fed beklendiği gibi politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed yetkilileri bu yıl toplam 3 faiz artırımı bekliyor.

Politika yapıcıların faiz sürecine ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafiğe göre yetkililer, 2018 yılında üç kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor.

Faiz oranları yüzde 1.50 – 1.75 seviyesine çekildi 

Fed'in iki günlük mart ayı politika toplantısının ardından Çarşamba günü açıklanan karara göre yetkililer, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek üst bandı yüzde 1.75 seviyesine çekti.Piyasa beklentisi, Fed'in fonlama faizinde 25 bp artırıma giderek yüzde 1.50 – 1.75 seviyesine çekeceği yönündeydi.

Yetkililer 2018 yılında üç faiz artırımı bekliyor

Yatırımcıların dikkati Fed politika yapıcılarının 2018 yılına ilişkin faiz artırımı projeksiyonunun üçten dört artırım beklentisine yükseltilip yükseltilmeyeceği üzerindeydi.

Çarşamba günkü açıklanan noktasal grafiğe göre politika yapıcılar beklentileri değiştirmeyerek Fed'den 2018 yılında üç faiz artırımı bekliyor.

ETİKETLER

FEDfaizabdabd merkez bankasıartırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24