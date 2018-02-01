ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, beklendiği gibi gösterge faizini yüzde 1.25-1.5 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed'in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük politika toplantısının ardından, gösterge faizini yüzde 1.25-1.5 aralığında sabit tuttu.

Fed'in 2018 yılı içinde üç kez faiz artışına gitmesi bekleniyor. Bankanın 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor. Fed, en son13 Aralık 2017'de faizleri 25 baz puan yükseltmişti.

Piyasa beklentisi, Janet Yellen'ın başkanlık ettiği son toplantıda para politikasına ilişkin değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Yellen'ın geçtiğimiz ay yaptığı “anlaşılmaz şekilde düşük kalan enflasyon” vurgusunun ardından dikkatler Fed'in enflasyona ilişkin kullanacağı dil üzerindeydi.

Anket bazlı enflasyon beklentilerinin hafif değiştiği belirtilirken, ekonominin kademeli ek faiz artırımlarını garantilediğinin altı çizildi.