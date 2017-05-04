Fed, faiz kararını açıkladı

Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlediği toplantının sonucunda faizleri yüzde 0.75-1 aralığında tutarak değişikliğe gitmediğini bildirdi. Bunun yanı sıra, Fed'in Mayıs ayı toplantısı sonucunda, 12 aylık enflasyonun yüzde 2 hedefine giderek yaklaştığı kaydedilerek 1. çeyrekte büyümede gerçekleşen yavaşlamanın muhtemelen geçici olduğu bildirildi.

Fed'in Mayıs ayında düzenlenen toplantısının ardından, ABD'de işe alımların sağlam olduğu belirtildi ve tüketici harcamalarının ılımlı bir artış kaydettiği açıklamasında bulunuldu. Fed'den gelen açıklamaya göre, işgücü piyasası, ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen güçlenmeyi sürdürdü.

Fed, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekonominin kademeli faiz artışlarına izin vereceği beklentisinde olduğunu ve ekonomiye yönelik risklerin de "genel olarak dengeli" olduğunu yineledi. Ayrıca, Fed'in bilanço tablosunu küçültürken uygulayacağı yeniden yatırım stratejisinin sürdürüleceği bildirildi. ​