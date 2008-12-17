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Ekonomi

FED faiz indirdi dolar düştü

FED'in faiz indirim kararı Türkiye piyasalarına da hemen yansıdı. Dolar dünkü spot kapanış göre değer kaybetti.

17 Aralık 2008 02:00

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5500 YTL, euro 2,1600 YTL'den güne başladı. Asya borsaları bugün durgun seyrediyor.


FED faiz oranını indirdi

Dolar kayıpla açıldı

FED'in faiz indirim kararı Türkiye piyasalarına da hemen yansıdı. Bankalararası piyasada en iyi dolar alış ve satış kotasyonları dünkü spot kapanışta 1.5650/1.5680 YTL olurken kotasyonlar bu sabah ilk işlemlerde 1.5380/1.5440 YTL seviyesinden açıldı. Bu verilere göre dolar YTL karşısında dünkü spot kapanışta göre yüzde 1.76 değer kaybetti. Kotasyonlar 08:56 itibarıyla 1.5360/1.5410 seviyesinde bulunuyordu.

Fed faiz indiriminin ardından doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmesiyle euro/dolar kuru 1.41 seviyesinin üzerine çıkarken euro/YTL bu sabah ilk işlemlerde 2.16 YTL seviyesindeydi.

Serbest piyasa durum

Kapalıçarşı'da 1,5450 YTL'den alınan dolar 1,5500 YTL'den satılıyor. 2,1550 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1600 YTL olarak belirlendi.

Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5610 YTL, euronun satış fiyatı ise 2,1450 YTL olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5380 YTL, en yüksek 1,5435 YTL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,5320 YTL, en yüksek 1,5355 YTL, satışta en düşük 1,5380 YTL, en yüksek 1,5435 YTL seviyesinde işlem görüyor.


Asya borsaları bugün durgun seyrediyor. Japon Nikkei endeksi dünkü kapanış değerinde, diğer borsalarda bir puanın altında düşüş ve yükselişler var.

Japon Nikkei endeksi açılışından bu yana yüzde 0.11 kadar düşük bir marjda dünkü kapanış değeri etrafında dolaştı.
İlk seansı yüzde 0.08 düşüşle 8556 puanda kapattı. Topix endeksi ise hafif kazanarak düne göre yüzde 0.17 arttı ve 826.29 puanda.
Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0.88, Singapur SST ise 0.6 artarak, Avustralya endeksi S&P/ASX'de yüzde 0.3 düşerek seanslarını tamamladılar

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