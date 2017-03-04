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Ekonomi

Fed, faiz artırmaya hazırlanıyor

Fed Başkanı Yellen, faiz artırımının sinyalini verdi

04 Mart 2017 01:11

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, “enflasyon ve istihdam verileri beklenen yönde gelmeye devam ederse, mart toplantısında faiz artırılmasının uygun olacağını” söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre Yellen, Chicago'da yaptığı konuşmada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Mart'ta düzenlenecek toplantısında faiz artırmasının güçlü bir olasılık olduğuna işaret etti.

Ekonominin beklenen yönde ilerlemeyi sürdürmesi halinde kademeli faiz artışına devam etmenin uygun olacağını vurgulayan Yellen, "Bu ayki toplantımızda, FOMC istihdam ve enflasyonun beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edip etmediğini değerlendirecek. Eğer ediyorsa faiz artışında ek ayarlama yapmak uygun olacak" ifadelerini kullandı.

Yellen, Aralık 2016'da yapılan faiz artışından önce benzer açıklamalarda bulunmuştu.

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