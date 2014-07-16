Fed faiz artırımını düşünmüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu'nda yaptığı yarıyıl sunumunda, işgücü piyasasındaki olumlu gelişmenin önemli olduğunu ancak ekonominin henüz istenilen düzeye ulaşmadığını ve Fed’in bu gerçekleşene kadar desteğini sürdüreceğini söyledi.

JŞubat ayında yaptığı ilk sunumdan bu yana ekonominin ve finansal sistemin güçlendiğini belirten Yellen, ancak ekonominin henüz istenilen düzeye ulaşmadığını ve Fed’in bu gerçekleşene kadar desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Yüzde 6,1'lik işsizlik oranının hedeflerinin üstünde olduğunu ve enflasyonun da uzun vadeli hedeflerinin altında seyrettiğini aktaran Yellen, Fed’in tüm kaynak ve araçlarını makroekonomik hedeflerine ulaşmak için kullanmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Yellen, Fed’in ekonominin normalleşmesinde, geçen hafta yayımlanan tutanaklarda da görüldüğü üzere kullanacağı ana aracın rezerv faizleri olacağını, gecelik repo alımlarının da tamamlayıcı araç olarak kullanılabileceğini anlattı.

Senatörlerin Fed’in faiz oranını ne zaman yükselteceğine dair sorularına ise Yellen, iş gücü piyasasındaki olumlu gelişmenin devam etmesi halinde, faizlerin beklenenden önce artırılabileceği yanıtı verdi. Yellen, konuyla ilgili henüz kesin bir karar verilmediğini ve faiz artırımının ekonomideki iyileşme tamamlandığında olacağını dile getirdi.

Düşük faiz oranının yatırımcıların gereğinden fazla risk almalarına neden olabileceği konusundaki tehlikenin halen devam ettiğini aktaran Yellen, Fed’in düşük faiz oranını ekonomideki iyileşme tamamlanana kadar koruyacağını söyledi.

Yellen, para politikalarının ekonominin gidişatına göre belirlenmesinden yana olduğunu da tekrarladı.

Yellen, yarın da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak.