Fed eylül ayı toplantı tutanaklarını açıkladı: Faiz artırımının enflasyona etkisi konusunda fikir ayrılıkları yaşandı

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed'in Eylül ayı toplantı tutanakları açıklandı. Fed'in faiz artırımına gitmediği ancak bunun enflasyonu düşürüp düşürmeyeceği yönünde fikir ayrılıkları yaşandığının belirtildiği tutanaklarda, Çin'deki zayıf görünüm ve piyasalarda buna paralel yaşanan düşüşün ekonomiye etkilerinin zayıf olacağını düşünseler de beklemenin daha ihtiyatlı olduğuna karar verdikleri kaydedildi

NTV'de yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası'nın eylül ayı toplantısına dair açıkladığı tutanaklarda FED'in aşağı yönlü riskler nedeniyle Eylül'de faiz artışına gitmediği belirtildi.

Tutanaklarda, Fed üyelerinin, Çin'deki zayıf görünüm ve piyasalarda buna paralel yaşanan düşüşün ekonomiye etkilerinin zayıf olacağını düşünseler de beklemenin daha ihtiyatlı olduğuna karar verdikleri kaydedildi.

Komitede oy hakkı bulunan bazı üyelerin, küresel ekonomide yaşanan bu gelişmelerin ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşacağı yönünde güvenlerini artırmadığını kaydettikleri ifade edildi.

Üyelerin faiz artışının enflasyonu düşürüp düşürmeyeceği yönünde fikir ayrılığı yaşadıkları da tutanaklara geçti. Bunun sonucu olarak da Fed'in 9'a karşı 1 oyla faizleri sabit tutma kararı aldığı eklendi.