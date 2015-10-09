T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fed eylül ayı toplantı tutanaklarını açıkladı: Faiz artırımının enflasyona etkisi konusunda fikir ayrılıkları yaşandı

Amerikan Merkez Bankası'nın aşağı yönlü riskler nedeniyle Eylül'de faiz artışına gitmediği belirtildi

09 Ekim 2015 00:53

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed'in Eylül ayı toplantı tutanakları açıklandı. Fed'in faiz artırımına gitmediği ancak bunun enflasyonu düşürüp düşürmeyeceği yönünde fikir ayrılıkları yaşandığının  belirtildiği tutanaklarda, Çin'deki zayıf görünüm ve piyasalarda buna paralel yaşanan düşüşün ekonomiye etkilerinin zayıf olacağını düşünseler de beklemenin daha ihtiyatlı olduğuna karar verdikleri kaydedildi

NTV'de yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası'nın eylül ayı toplantısına dair açıkladığı tutanaklarda FED'in aşağı yönlü riskler nedeniyle Eylül'de faiz artışına gitmediği belirtildi. 

Tutanaklarda, Fed üyelerinin, Çin'deki zayıf görünüm ve piyasalarda buna paralel yaşanan düşüşün ekonomiye etkilerinin zayıf olacağını düşünseler de beklemenin daha ihtiyatlı olduğuna karar verdikleri kaydedildi.

Komitede oy hakkı bulunan bazı üyelerin, küresel ekonomide yaşanan bu gelişmelerin ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşacağı yönünde güvenlerini artırmadığını kaydettikleri ifade edildi.

Üyelerin faiz artışının enflasyonu düşürüp düşürmeyeceği yönünde fikir ayrılığı yaşadıkları da tutanaklara geçti. Bunun sonucu olarak da Fed'in 9'a karşı 1 oyla faizleri sabit tutma kararı aldığı eklendi. 

ETİKETLER

fedamerikan merkez bankasıenflasyonifaiz artırımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24