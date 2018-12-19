Fed eski Başkanı Lindsey: Fed düşen enflasyona bakmalı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – ABD eski Başkanı George Bush’ın Ekonomi Danışmanı ve ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Larry Lindsey, Fed’in faiz kararı alırken enflasyona bakması gerektiği uyarısı yaptı.

Lindsey Fed\'in, gayrisafi yurtiçi hasılanın hızla büyümesi ya da işsizliğin düşük olması nedeniyle, faiz artırımına gitmemesi gerektiğini söyledi ve “Enflasyonun düştüğüne dair veriler günden güne artıyor. Fed eğer faiz artırıma giderse, bu bizim görevimiz piyasa verilerini görmezden gelmek ve üç ay önce yapılan açıklamadan geri dönmemek demek olacaktır” dedi.

