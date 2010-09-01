FED ekonomiye müdahale edecek

T24- Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 10 Ağustos'taki faiz toplantısına ilişkin tutanakları dün açıklandı. Tutanaklarda, ''Fed, ekonominin görünümü gözle görülür derecede kötülemesi halinde ek teşvik araçlarını sağlayabilecek adımlar atmayı düşünmeye ihtiyacı olacağı konusunda hemfikir'' denildi.



Ekonominin varlık satın almanın ötesinde daha fazla teşvike ihtiyaç duyabileceğinin farkında olan Fed'in, ABD hazine tahvili satın almayı tercih ettiği, ancak daha fazla tutsata dayalı menkul kıymet almayı gözardı etmediği kaydedildi.



Tutanaklara göre, bazı Fed yetkilileri, ''tutsata dayalı menkul kıymetlerden elde edilen geliri yeniden yatırıma döndürmenin FOMC'nin büyük ölçekte varlık satın almayı başlatmaya hazır olması konusunda yatırımcılara yanlış işaretler gönderebileceğini'' tartıştılar.



Habertürk'ün derlediği habere göre, FOMC, 10 Ağustos'ta yaptığı toplantıda beklendiği gibi gösterge faiz oranını yüzde 0 ile yüzde 0,25 arasında bıraktığını ve uzun süre bu seviyede tutacağını, ayrıca yavaşlayan toparlanmaya destek vermek amacıyla vadesi dolmuş tutsata dayalı menkul kıymetlerden elde edilen geliri uzun vadeli Hazine tahvili satın almak için kullanacağını açıklamıştı.



FOMC'nin beşinci toplantısında da muhalif tutumunu sürdüren Kansas City Fed Başkanı Thomas Hoenig, ''ekonominin bir miktar toparlandığına'' inandığını, ekonominin daha fazla yardıma ihtiyacı olmadığını belirtmişti. Fed'in yeniden Hazine tahvili satın alma kararı konusundaki kaygılarını dile getiren Hoenig, Fed'in ''uzun süre'' gösterge faiz oranını rekor seviyedeki düşük oranlarda tutması konusundaki itirazını sürdürmüştü.



Fed Başkanı Ben Bernanke geçen hafta Cuma günü Wyoming eyaletindeki dağ kasabası Jackson Hole'da merkez bankaları yöneticilerini bir araya getirecek toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha zayıf olduğunu ve Fed'in, ekonomideki yavaşlamanın önemli oranda kötüleşmesi durumunda ek destek vermeye hazır olduğunu söylemişti.