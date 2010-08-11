FED: Ekonomik büyüme yavaşlıyor

T24- ABD Merkez Bankası FED, ülkede ekonomik büyümenin yavaşlamaya başladığı sinyalini verdi.

Buna bağlı olarak Amerikan Merkez Bankası, ekonomideki mevcut düzelmeyi güçlendirmek için, teşvik paketlerine dayalı harcama politikasını sürdürecek.

BBC'nin haberine göre, FED büyümenin yavaşlaması ve işsizliğin yüksek olması sebebiyle de gösterge faiz oranını değiştirmedi.

16 Aralık 2008 tarihinde yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığına çekilen gösterge oranında bir değişiklik olmadı.

İktisatçılar, bu tutumu, ABD Merkez Bankası'nın ekonomik düzelmenin zayıflamaya başladığını görüp gerektiğinde daha sert adımlar atmaya hazırlıklı olma çabası olarak yorumluyor.

Amerikan Merkez Bankası ayrıca emlak kredilerine yapılan yatırımlardan edinilen gelirin uzun vadeli devlet borcunu satın almak için kullanılacağını açıkladı.

Merkez Bankası'nın sistemi para basarak rahatlatmaya yönelik "niceliksel gevşeme" yöntemini yeniden başlatabileceği konuşuluyordu.

Ancak bu şekilde bankanın, bu adımı atma noktasına gelmeden, bir orta yol bulduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası açıklaması ardından borsalar, daha önceki kayıplarını biraz toparladı; ancak yatırımcıların hala temkinli olduğu belirtiliyor.

Açıklama öncesi 100 puan düşen Dow Jones endeksi, kapanışta 10,644 ile 15 puan gerilemiş durumdaydı.

ABD'nin hükümet tahvillerinin fiyatı da yükseldi.

Merkez Bankası, açıklamasında son aylarda ekonomideki iyileşmenin hız kestiğini, "yakın gelecekte bunun beklendiğinden daha düşük oranlarda" olacağını duyurdu.