FED dört ülkeyle daha takas hattı kurdu

Amerikan Merkez Bankası (Fed), küresel kredi krizini dindirmeye yardımcı olmak için Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Singapur’a swap hattı (döviz takası) açtı.



Fed'den yapılan açıklamada, bankanın her ülkenin merkez bankasına 30'ar milyar dolar sağlayacağı bildirildi.



Açıklamada, yeni kredi hattının daha önce diğer ülkelerle kurulanlar gibi, ABD dolarının bulunabilinirliğini artırarak küresel mali piyasalarda likidite koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmak için dizayn edildiği belirtildi.



Fed daha önce de Avustralya, Kanada, Danimarka, İngiltere, Japonya, Yeni Zelanda, Norweç, İsveç, İsviçre ve Avrupa Merkez Bankası ile karşılıklı takas hattı kurmuştu.



Döviz takası nedir?



Farklı para birimlerinden oluşan iki ayrı anaparanın, vade tarihinde, orijinal birimleri ve önceden üzerinde anlaşılmış bir kur üzerinden geri ödenmek üzere birbirleriyle değiştirilmesine denir.



