Fed'den sürpriz faiz indirimi; dolar düşüşe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed), Koronavirüs'ün neden olduğu ekonomik riskler nedeniyle düzenlediği olağanüstü toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar sonrası dolar/TL 6,10'un altını gördü.

Karar sonrası ABD'deki borsalar yükselişe geçti.

Fed'den yapılan açıklamada kararın oybirliği ile alındığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:



"ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak Koronavirüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı."

"Diğer ülkelerden de adım bekliyoruz"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, diğer G7 ülkelerinin merkez bankalarından da benzer adımlar beklediklerini kaydetti. Powell, "Faiz indiriminin finansal şartlarda bir sıkılaşmadan kaçınılmasına yardım etmesini bekliyoruz. İnsanların bizim kararlarımızı siyasi değerlendirme olmadan aldığımızı anlamaları önemli. Koronavirüs'ün etkilerinin erken bir aşamada olduğunu duyuyoruz, ancak endişeler dile getiriliyor" dedi.

Powell'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ABD ekonomisi güçlü olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını bir süre için ekonomi üzerinde baskı yaratacak. Koronavirüs'ün ekonomik etkisi belirsiz olmaya devam ediyor

"FOMC görünüm için risklerin kayda değer şekilde değiştiği yargısına vardı. Fed ekonomiyi desteklemek için uygun şekilde hareket etti. Son haftada ne değişti, hastalığın hızlı yayıldığını ve ekonomi için riskler oluşturduğunu gördük. Bunun ne kadar süreceği belirsiz, ancak güçlü büyümeye geri döneceğiz.

"Diğer merkez bankaları ile aktif görüşme, tartışma içindeyiz. G7 toplantısı sonrası yapılan açıklama da en yüksek seviyede koordinasyonu yansıtıyor. Diğer G7 merkez bankalarından da adım atmalarını bekliyoruz.

"Ekonomide henüz çok fazla bozulma görmedi"

"Finansal piyasalar düzgün bir şekilde çalışıyor. Ekonomide henüz çok fazla bozulma görmedi. Fed, araçlarını kullanmaya ve uygun şekilde hareket etmeye hazır. Şu anda faiz indiriminden başka araç kullanmayı değerlendirmiyoruz.

"Salgın çok yönlü yanıt gerektirecek, şu anda yanıtın parçası olarak para politikası rolünü oynamaya devam ediyor. Attığımız adım ekonomiye anlamlı bir yardım, kuvvet sağlayacak. Faiz indiriminin finansal şartlarda bir sıkılaşmadan kaçınılmasına yardım etmesini bekliyoruz.

"İnsanların bizim kararlarımızı siyasi değerlendirme olmadan aldığımızı anlamaları önemli. Koronavirüs'ün etkilerinin erken bir aşamada olduğunu duyuyoruz, ancak endişeler dile getiriliyor."

2008'den beri ilk olağanüstü toplantı

Fed, 2008'deki küresel mali krizden bu yana olağanüstü bir toplantı yapmamış ve politika faizini 50 baz puan indirmemişti.

G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bugün bir araya gelmiş ancak faiz oranlarının koordineli bir şekilde düşürülmesine yönelik bir açıklama yapmamışlardı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce düzenli olarak Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimine gitmesi çağrısı yapmıştı.

Trump son faiz indirimi sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Daha fazla parasal genişleme ve faiz indirim!" yazdı.