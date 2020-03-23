Fed'den Koronavirüs'e karşı yeni tedbirler

ABD Merkez Bankası (Fed) daha önce açıkladığı 700 milyar dolarlık varlık alımı ve 300 milyar dolarlık kredi genişlemesine ek olarak ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapılabileceği belirtildi.

Fed, ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada ucu açık hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapacağı belirtildi. Fed, bu agresif adımın işsizlik ve gelir kaybını önlemek için atıldığını belirtti.

Fed başkanlarından Bullard, hafta sonu yaptığı açıklamada işsizliğin yüzde 30'a çıkabileceğini ve ekonomide yüzde 50 daralma yaşanabileceğini belirtmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) daha önce 700 milyar dolarlık varlık alımı ve şirketler için 300 milyar dolarlık kredi genişlemesi duyurmuştu.