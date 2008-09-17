Yatırımcılar, en azından çeyrek puanlık bir indirime neredeyse kesin gözüyle bakarken FED piyasa beklentilerinin tersine bir karar aldı. FED, faiz oranlarını değiştirmezken, yüzde 2 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece faizler, nisan ayı başında gerilediği seviyesinde kalmış oldu.

Bankacılık sisteminin borç verecek bir sermaye tabanının olmaması FED'i faizleri değiştirmemeye yöneltti. Sermaye tabanını yeniden düzenleyene kadar FED daha fazla borçlanmaya izin vermedi.



FED'den faiz kararının ardından yapılan açıklamada, hem büyümeye hem de enflasyona eşit şekilde yapılan vurgu dikkat çekti. Piyasalar son gelişmelerle birlikte FED'in ağırlığı büyümeye vermesini ve faizleri düşürmesini umuyordu. FED açıklamasında, "Büyümedeki aşağı yönlü riskler ve enflasyondaki yukarı yönlü riskler ikisi birlikte çok önemli konulardır" ifadesi kullanıldı.

Bir hafta önce neredeyse hiç kimse FED'in bir faiz değişikliği yapmasını beklemezken, son iki günde yaşanan fırtına beklentilerin de değişmesine neden oldu.



FED'in kararı ile birlikte borsalardaki ilk tepki satış yönünde olurken, dolar ise Euro karşısında değer kazandı. Ancak sonrasında FED'in sigorta devi AIG'i kurtaracağı yönündeki spekülasyonlarla borsalar toparlanırken dolar da inişe geçti.



FED'in açıklamasında; piyasadaki gerilimin çok yükseldiği; işgücü piyasasının önümüzdeki dönemde zayıflayacağı; sıkı kredi koşulları, gayrimenkuldeki düşüş ve ihracattaki yavaşlamanın büyümeyi olumsuz etkileyeceği ve düşük faiz oranları ile kredi piyasasındaki gerilimi azaltıcı adımların ekonomik büyümeyi ileride tekrar canlandıracağı öngörüsüne yer verildi.



ABD’li uzmanlar FED kararını nasıl değerlendirdi



Greg Salvaggıo, Tempus Consulting Başkanı: Çok sürpriz bir karar. Birçok insan çeyrek puanlık bir indirim bekliyordu. Bu karar doların kuvvetlenmesini sağlayabilir.



Antonıo Sousa, Dailyfx.com Baş stratejisti: FED piyasaları hayal kırıklığına uğrattı. Beklentiler faiz indirimi olacağı yönündeydi. Hatta insanlar 50 baz puanlık bir indirim olabileceğini bile konuşuyordu. FED, piyasa beklentilerine değil de enflasyona daha çok önem verdiğini gösterdi.



Bucky Hellwıg, Morgan Asset Management Başkan Yardımcısı: FED'in kararı piyasada bu kadar stres varken biraz irrasyonel gözüküyor. 25 veya 50 baz puanlık bir indirim piyasaları sakinleştirebilirdi.



Gregory Mıller, Suntrust Bank Başekonomisti: Ben karara şaşırmadım. Aynı zamanda FED faizleri düşürmediği için de memnun oldum. Bence yapması gerekeni yaptı.

