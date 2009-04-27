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Spor

Fed Cup'ta İtalya-ABD finali

27 Nisan 2009 17:20


Bayanlarda takım tenisinini en önemli organizasyonu olan Fed Cup'ta finalistler belli oldu. Kasım ayında İtalya'da oynancak final mücadelesinde İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek.

Fed Cup yarı finalinde son şampiyon Rusya'yı ağırlayan İtalya yalnızca tek bir maç kaybetti. İtalya 3 tekler ve 1 çiftler maçını kazanırken, Rusya tek galibiyetini Svetlana Kuznetsova'nın Flavia Peietta'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle yendiği maçta aldı.

Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani ve Roberta Vinci'den oluşan İtalya takımı, Rusya'yı 4-1 yenerek finale yükseldi. 7-8 Kasım tarihlerinde Fed Cup finaline ev sahipliği yapacak olan İtalya'nın finaldeki rakibi ABD olacak.

Amerika Birleşik Devletleri yarı final mücadelesinde 2-1 geriye düşmesine karşın Çek Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Böylece Alexa glatch, Liezel Huber ve Bethanie Mattek-Sands'dan oluşan AND, Federasyon Kupası'nı 18. kez kaldırmaya bir adım daha yaklaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed Cup'ta İtalya ile oynadığı son 9 karşılaşmanın 9'unu da kazandı.

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