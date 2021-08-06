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Ekonomi

Fed büyük bankalar için asgari sermaye gereksinimini yüzde 4.5 olarak açıkladı

Fed, asgari sermaye gereksiniminin yüzde 4.5, stres sermaye tamponunun ise en az yüzde 2.5 olduğunu duyurdu

06 Ağustos 2021 08:53

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl stres testinden geçen büyük bankalar için sermaye gereksinim oranlarını açıkladı. 

Fed'den yapılan açıklamada, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için belirlenen sermaye oranlarının 1 Ekim itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, asgari sermaye gereksiniminin yüzde 4.5 olduğunun belirtildiği açıklamada, stres sermaye tamponunun ise en az yüzde 2.5 olduğu kaydedildi.

Fed'in stres testinin ardından belirlediği oranlara göre, Goldman Sachs yüzde 13.4 ile sermaye gereksinim oranı en yüksek banka oldu. Goldman Sachs'ı yüzde 13.2 ile Morgan Stanley izledi.

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