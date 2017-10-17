Fed başkanlığına ilişkin gelişmelerle dolar 3.66 liranın üzerinde

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) yeni başkanının faiz artışı yanlısı olabileceğine ilişkin haberlerle küresel piyasalarda yükselen dolar, yeniden 3.66 lirayı aştı.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, mevcut Fed Başkan Janet Yellen ile Perşembe günü yapacağı toplantı öncesinde, dolar 3.6627 liraya kadar çıkarken, euro da 4.3097 lira ile 4.31 lira sınırına dayandı.

Haftanın ilk gününü yüzde 0.23 yükselişle 106 bin 474 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de, dövizdeki yükselişe karşın yeni güne yüzde 0.18 artışla 106 bin 668 puandan başladı.