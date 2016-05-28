Fed Başkanı'ndan faiz artırımı sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, gelecek aylarda faiz artışına gidilmesinin uygun olacağını söyledi.





Yellen, ekonominin tam istihdam olarak kabul edilen işsizlik oranına ulaştığını ve enflasyonun yüzde 2 hedefine ilerlediğini belirterek, "Daha öncede söylediğim gibi Fed'in faizleri zaman içinde kademeli ve dikkatli şekilde yükseltmesi uygun olacaktır" dedi.

Ayrıca, büyümenin toparlanmakta olduğunu kaydeden Yellen "Bir sonraki faiz artışına gelecek aylarda gidilmesi muhtemelen uygun olur" ifadesini kullandı.