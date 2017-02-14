Fed Başkanı'ndan faiz artırımı mesajı: Parasal sıkılaşmayı geciktirmek doğru değil

Fed Başkanı Janet Yellen, salı günü yaptığı açıklamada Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz oranlarını artırmak için uzun süre beklemesinin "mantıksız" bir hareket olacağını bildirirken ABD Merkez Bankası'nın gelecek toplantılarında daha fazla faiz artırımına gitmesinin uygun olacağını savundu.



Janet Yellen, ekonominin Fed'in hedeflerine yönelik bir doğrultuda ilerlemesini sürdürdüğünü belirtti ve uzun vadeli simetrik enflasyon hedefinin yüzde 2 seviyesinde olduğunu tekrar doğruladı. ABD Merkez Bankası başkanı ayrıca maaşların arttığını ve işgücü piyasasının büyük çapta ilerleme kaydettiğini belirtirken, işsizlik oranının uzun vadeli normal tahminlere paralel olduğunu söyledi.



Bunun yanında Fed Başkanı, mali politikadaki olası değişikliklerin görünümü etkileyebileceğini kaydetti. Yellen ayrıca üretkenliği artırıcı nitelikteki politikaların önemini vurguladı.



19 Ocak'ta yaptığı yorumlarda Yellen, para politikasında kademeli bir şekilde sıkılaştırmaya gidilmenin "ölçülü" olacağını bildirmişti.