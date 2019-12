Fed Başkanı’na soruşturma

ABD Eski Hazine Bakanı Henry Paulson ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke hakkında, Bank Of America’yı Merrill Lynch’i almaları konusunda baskı altına aldıkları suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bank of America CEO’su Kenneth Lewis’in bu yöndeki iddiaları, kural koyucular ile kural koyuculara uyanlar arasındaki ilişkiyi tartışmaya açtı.



Cuma günü açılan soruşturmaya ilişkin New York Baş savcısı Andrew Cuomo’nun yaptığı açıklamalar göre, ilk itiraf Bank of America’nın CEO’su Kenneth Lewis’den geldi. Lewis, yemin altında verdiği ifadede, şunları dile getirdi: "Hissedarlara Merrill Lynch’in varlıklarındaki aşırı gerileme konusunda yeterli bilgi vermedim. Bunun için öncelikle alımın tamamlanmasını bekledim. Zaten alım Paulson ve Bernanke’nin baskıları sonucunda gerçekleşmişti. Bana ’kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmanı istemiyoruz’ talimatı verdiler." Levis, Henry Paulson’ın anlaşmayı kabul etmemesi durumunda kendisini ve tüm yönetim kurulunu işten atmakla tehtit ettiğini öne sürdü. Bu iddialar kural koyucular ile kural koyuculara uyanlar arasındaki ilişki ağı konusundaki şüphelerin büyümesine yol açtı. Hakkındaki iddialar konusunda fikri alınan Henry Paulson da, Lewis’in baskı yaptığı konusundaki iddialarını yalanlamadı. Paulson, Bank of America’nın alımı konusundaki telkini ile ilgili olarak "Ben Bay Lewis’in de kural koyucusu konumunda olan Ben Bernanke’nin dediğini yaptım" dedi.



Bilgi verme demedik



Ancak hem Bernanke hem de Paulson ’hissedarlara bilgi verme’ dedikleri konusundaki iddiayı yalanladı. Harvard Üniversitesi Hukuk Profesörü Hal Scott da, "Bu gibi zamanlarda gücü olanların ülkenin iyiliği için bu gücü kullanmaları anlaşılabilir bir şey" yorumu yaptı.



Stres testi tatmin etmedi



ABD’de 19 banka üzerinde gerçekleştirdiği stres testinin sonuçlarını açıklayan Amerikan Merkez Bankası (FED), analistleri tatmin etmedi. Çünkü hangi bankanın ne kadar sermayeye ihtiyaç duyduğu konusunda net bir bilgi verilmedi. 4 Mayıs’ta tamamen açıklaması beklenen sonuçlar ile ilgili edinilen ilk bilgilere göre sermayeye en fazla ihtiyaç duyanlar ticari gayrimenkuller nedeniyle zora düşen bölgesel bankalar olacak.