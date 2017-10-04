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Ekonomi

Fed Başkanı Yellen'ın konuşması piyasayı nasıl etkiler?

"Beklenti düşük bir rakam gelmesi yönünde"

04 Ekim 2017 13:21

Fed Başkanı Janet Yellen, bu akşam bankacılık konferansının açılış konuşmasını yapacak. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, Yellen'dan daha öncekilerden farklı bir açıklama beklemediğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre Manukyan, "Önceki toplantılarda Başkan Yellen'in söylediklerine baktığımızda hala aynı görüşe sahip olduğunu görüyoruz. Aralık ayında faiz atışı masada duruyor. O zamandan bugüne kadarki verilerde de zayıflama görmediğimizden dolayı Yellen'ın tavrını değiştirecek bir açıklama olacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

Yellen'ın genelde temkinli olduğunu, agresif açıklamadan kaçınacağını ifade eden Manukyan, piyasaları bozacak veya 'farklı bir yere savuracak' bir konuşma beklemediğini ifade etti.

"Piyasa Aralık görüşünü korur"

Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde kasırgaların etkisinin görüleceğini dile getiren Manukyan, veri düşük gelse de piyasaların faiz artışı için Aralık ayı görüşünü korumaya devam edeceğini söyledi.

Uzman "Beklenti düşük bir rakam gelmesi yönünde. Ama piyasa bunu Fed'in Aralık ayını pas geçeceği şeklinde yorumlamayacaktır" yorumunu yaptı.

Yellen'ın konuşması bugün Türkiye saatiyle 22:15'te gerçekleşecek.

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