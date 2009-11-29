FED Başkanı uyardı

T24 - ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, FED'in bankacılık sistemini denetleme yetkisini kontrol altına almanın ve bağımsızlığına dokunmanın, ABD'de ekonomik istikrarı ''ciddi biçimde zayıflatacağı'' uyarısında bulundu.



Bernanke, Washington Post gazetesinde yazdığı makalede, ''bazı yasa tekliflerinin Fed'in ana fonksiyonlarını yerine getirme kapasitesini önemli oranda azaltacağını, bu önlemlerin ABD'de ekonomik ve finansal istikrarı görünümü ciddi biçimde zayıflatacağını'' belirtti.



Temsilciler Meclisi ve Senato'da, Fed'in denetim güçlerini sınırlandıran ve faiz oranlarının belirlenmesinde daha fazla siyasi gözetime yol açan yasa tekliflerine ilişkin ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptığı makalede Bernanke, ''Fed'in, banka denetiminde devam eden rolü için güçlü bir durum bulunduğunu, çünkü para politikasını belirlemedeki rolünde, Fed'in bankaların gözetimi için benzersiz ekonomik ve finansal uzmanlık getirdiğini'' ifade etti.



Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Christopher Dodd, Fed'i gevşek denetim yapmakla eleştirmiş ve Fed'i bankacılık sisteminin denetiminden yoksun bırakarak, tek bir bankacılık denetleme kuruluşu oluşturulmasını amaçlayan yasa tasarısını bu ay açıklamıştı.



Demokrat Partili Dodd'un hazırladığı yasa tasarısıyla, Fed bankacılık düzenleme yetkisinden mahrum bırakılıyor ve Senato'ya Fed'in 12 bölge başkanını seçme rolü tanıyor. Fed'in finansal krize yol açan riskli kredi pratiklerini önleyemeyerek, ''berbat bir hata'' yaptığını savunan Dodd, yasa tasarısıyla, Fed'in asıl görevi olan para politikasını belirlemeye döneceğini vurguluyor.



Bu tekliflerin kamunun finansal kriz ve büyük finansal kurumların kurtarılması konusundaki kızgınlığının bir parçası olarak ortaya çıktığının farkında olduğunu kaydeden Bernanke, bu tür müdahalelerin bir daha olmamasını garanti etmek için bu önlemleri güçlü biçimde desteklediğini bildirdi.