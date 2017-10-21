Fed Başkanı: Sıkılaştırma süreci iyi gidiyor

ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Janet Yellen, 2008 krizi sonrasında uygulamaya koydukları varlık alım politikasıyla bankanın 4,5 trilyon dolara kadar yükselen bilançosunu küçültmeye başlamak üzere karar aldıklarını hatırlatarak, "Sıkılaştırma süreci iyi gidiyor" mesajı verdi. Yellen, "ABD ekonomisinin, FED'in 'büyük durgunluğa' cevaben alışılmadık para politikası araçları kullanmaması durumunda bulunacağı noktadan, şu anda daha iyi bir yerde olduğuna yönelik güçlü kanıtlar var" dedi.

Yellen, Ulusal Ekonomistler Kulubünün başkent Washington'da düzenlediği bir etkinlikte "Finansal Kriz Sonrası Para Politikası" başlıklı sunum yaptı.

FED'in 2007-2008 finansal krizinden bu yana uyguladığı genişlemeci para politikasının ABD ekonomisini desteklemeyi başardığını belirten Yellen, bankanın varlık alım programının bunda önemli rol oynadığını anlattı.

Yellen, FED'in söz konusu varlık alımlarıyla 4,5 trilyon dolara kadar yükselen bilançosunu küçültmeye başlama kararı aldığını hatırlattı. Bunun, programın gelecekte tekrar kullanılmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Yellen, "ABD ekonomisinin, FED'in 'büyük durgunluğa' cevaben alışılmadık para politikası araçları kullanmaması durumunda bulunacağı noktadan, şu anda daha iyi bir yerde olduğuna yönelik güçlü kanıtlar var" değerlendirmesini yaptı.

Sıkılaştırma süreci

FED'in son iki yıldır para politikasını kademeli olarak normalleştirme konusunda da önemli ilerleme kaydettiğini dile getiren Yellen, "Sıkılaştırma süreci iyi gidiyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, enflasyonda bu yıl yaşanan zayıflığı "sürpriz" olarak niteleyen FED Başkanı, düşük enflasyonun nedenlerinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Konuşmasında para politikasının geleceği konusunda herhangi bir yorumda bulunmayan Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'la dün gerçekleştirdiği görüşmeye de değinmedi.

Trump, 4 yıllık ilk başkanlık dönemi 3 Şubat 2018'de dolacak Yellen ile görevine devam etme olasılığını görüşmek üzere bir araya gelmişti.