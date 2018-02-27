Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ardından dolar yükselişe geçti

Fed'in yeni Başkanı Jerome Powell, büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini belirterek finans piyasalarındaki son oynaklığın ekonomi üzerinde etkisi olmayacağını, bu anlamda kademeli faiz artışlarının devam edebileceğini söyledi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklmasının ardından güne 3,78'de başlayan dolar, 3.7964'e yükselerek günü bu seviyede kapattı. Euro ise 4.6546 seviyelerinde günü tamamladı.

Jerome Powell, ABD Kongresi'nde Fed Başkanı olarak ilk konuşmasını yaptı.



Powell, FOMC’nin önümüzdeki birkaç yılda uygun para politikasını ayarlamak için ekonominin aşırı ısınmasını önlemek ile PCE fiyat endeksini sürdürülebilir şekilde yüzde 2’ye getirmek arasında bir denge bulmaya çalışacağını" dile getirdi.



FOMC'nin riskleri dengeli olarak gördüğünü belirten Powell mali politikanın daha destekleyici ve ABD ihracatında dış talebin daha güçlü gidişatta olduğunu ifade etti.



Piyasalarda son yaşanan çalkantıya ilişkin olarak Powell "Borsalardaki son düzeltme ve yükselen tahvil faizleri büyümeyi olumsuz etkilemeyecek. Bu gelişmelerin ekonomik aktivitenin görünümünde, istihdam piyasasında ve enflasyonda önemli bir etki yaratmadığını görüyoruz" şeklinde yorum yaptı.



Powell 12 aylık enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede FOMC'nin yüzde 2'ik hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını öngördü. Powell ücretlerin de hızlı şekilde artacağını ifade etti.



FOMC'nin aralık toplantısında politika faizinin üst sınırını yüzde 1.5’e yükselttiğini hatırlatan Powell, ayrıca bilanço küçültme programının pürüzsüz şekilde sürdüğünü belirtti.



Fed'in bu yıl ilk faiz artışını Mart ayında yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in ekonomideki ve enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak tahminlerden daha hızlı faiz artıracağı beklentileri geçen haftalarda finans piyasalarının sert tepki vermesine neden olmuştu.