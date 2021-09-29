Fed Başkanı Powell: Yüksek enflasyon kalıcı olmayacak

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki mevcut yükselişin yeni bir yüksek enflasyon rejimine dönüşmeyeceğini söyledi.

Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kurado, Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen (ECB) "Merkez Bankacılığı Forumu"na video konferans yoluyla katıldı.

ABD'deki enflasyon görünümünü değerlendiren Powell, "Mevcut enflasyon artışı, arz kısıtlamalarının çok güçlü taleple bir araya gelmesinin bir sonucudur. Fakat bunların tamamı, ekonominin yeniden açılmasıyla ilişkili, başı, ortası ve sonu olan bir sürece dair. Demek istediğimiz, bu enflasyonist yükseliş, devam eden yüksek enflasyonlu yeni bir rejime yol açmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun kalıcı olmadığı vurgusunu yapan Powell, "Fakat daha yüksek enflasyon görürsek, (Federal Açık Piyasa Komitesi) kesinlikle yanıt verir ve araçlarımızı kullanır" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ise İngiltere'de benzin istasyonlarında yaşanan tedarik aksaklıklarını da değerlendirerek, "İngiltere'de son günlerde yaşanan klasik bir arz şoku" ifadesini kullandı.

Varlık alımlarının son noktasına gelindiğini belirten Bailey, "Para politikası arz şokların çözemez" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kurado ise Çin emlak piyasasının küresel bir finansal krize yol açmayacağını belirterek, "Japonya'da tüketim halen daha zayıf durumda. Japon ekonomisinin bu yılın sonu ya da gelecek yılın başına kadar salgın öncesindeki büyüklüğüne dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.