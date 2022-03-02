Fed Başkanı Powell: Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile, bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Powell, ayrıca "Bilanço küçültülmesi, faiz artırım süreci başladıktan sonra başlayacak ve öngörülebilir şekilde ilerleyecek" diye konuştu. Powell, tedarik sorunlarının gevşemesi ve talep "ılımlaşırsa" enflasyonun düşmesinin beklediklerini kaydetti. ABD'de enflasyon ocak ayında yüzde 7.5'e yükselmişti.

Fed Başkanı ayrıca "Tedarik bozulmaları, daha büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek" ifadelerini kullandı.

Fed'in bu ayki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı 15-16 Mart'ta gerçekleştirilecek.