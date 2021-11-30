Fed Başkanı Powell: Kalıcı yüksek enflasyon riski arttı

Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, "Daha yüksek enflasyon riski arttı. Kalıcı yüksek enflasyon tehdidi arttı. Varlık alımlarının azaltılması sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebiliriz. Tahvil alımlarının azaltılması sürecinin daha erken bitirilip bitirilmeyeceğinin tartışılması uygun olacaktır" dedi. Fed başkanı Powell'ın daha yüksek enflasyon risklerinin arttığını söylemesinin ardından ABD tahvil faizleri geriledi.

Fed başkanı Powell'ın yüksek enflasyon riskine dair açıklamalarının ardından S&P 500 endeksinde satışlar hızlandı, endekste günlük kayıp yüzde 1,3'e ulaştı. Powell sözlerine şöyle devam etti:

"Salgın endişeleri istihdam piyasasındaki ilerlemeyi yavaşlatabilir"

"Fiyat istikrarı hedefimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Salgın endişeleri istihdam piyasasındaki ilerlemeyi yavaşlatabilir. Arz-talepteki dengesizlikler, gözle görülür fiyat artışlarına sebep oldu"