Fed Başkanı Powell: İstihdam artış hızı beklenenden daha iyi geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün açıklanan ağustos ayı istihdam verilerinin beklentilerden daha iyi olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Powell Amerikan Ulusal Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda, ABD'de bugün açıklanan ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu değerlendirdi.

ABD Çalışma Bakanlığının dün açıkladığı istihdam raporuna göre, tarım dışı istihdam ağustosta 1,37 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,4'e düşmüştü. Fed, yakın zamanda para politikalarında istihdamı korumaya yönelik hareket edeceğini ve yüzde 2 enflasyon hedeflenebileceğini açıklamıştı.

Düşük faiz oranı mesajı

"İstihdam artış hızı birçok kişinin beklediğinden daha iyi" diyen Powell, ancak ekonominin tam olarak toparlanmasının uzun sürebileceğini ekledi.

Powell, bugün açıklanan istihdam raporunu "iyi" olarak nitelendirirken, "Mayıs ve haziran ayları boyunca epeyce kişiyi işlerine geri döndürdük" diye konuştu.

Fed'in yakın zamanda tedbiri bırakmayacağını ve faiz oranlarının uzunca bir süre düşük seviyelerde kalacağını belirten Powell, "Ekonominin, ekonomik faaliyeti destekleyen düşük faiz oranlarına uzun süre ihtiyaç duyacağını düşünüyoruz" dedi.