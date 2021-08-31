FED Başkanı Powell’ın konuşmasıyla artan risk iştahı TL’yi güçlendiyor; dolar 8.31 TL’ye geriledi

T24 Ekonomi Servisi

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü yaptığı ve gevşek para politikasının daha uzun bir süre devam edeceği şeklinde yorumlanan konuşması sonrasında dünya borsalarının yükselişi sürüyor. New York Borsası’nın haftanın ilk günü rekor kırması sonrasında S&P 500 ve Nasdaq vadeli göstergeleri de haftanın ikinci gününde yeni zirvelere yükseldi.

Riskli varlıklar değer kazanırken Amerikan doları ve Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi düşüyor. 10 yıllık tahvillerin getirisi yeniden yüzde 1.3’ün altına indi.

ABD dolarının değer kaybı Türk Lirasına da yaradı. Dolar Salı günü yüzde 0.70 değer yitirerek 8.31 TL’ye indi.