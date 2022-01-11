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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Faizleri daha çok artırmamız gerekirse artırırız

Powell, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde genişlediğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini söyledi

11 Ocak 2022 23:15

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olduğunu ve eğer faizi artırmaları gerekirse bunu yapacaklarını ifade etti.

Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi’nde ülkedeki enflasyon oranı ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Reuters’ta yer alan habere göre Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde genişlediğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini söyledi.

“Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır”

 
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