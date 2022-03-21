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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Faiz artırımında gerekirse 'daha agresif' olacağız

"İş gücü piyasası çok güçlü; enflasyon ise çok yüksek"

21 Mart 2022 22:10

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artırımında gerekirse "daha agresif" olacaklarını söyledi. Powell, "Bir veya birden fazla toplantıda federal fon oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğu sonucuna varırsak, bunu yapacağız" dedi.

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