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Dünya

Fed Başkanı Powell'dan pandemi açıklaması: Kadınlar ve çocuklar için endişeliyim

14 Kasım 2020 16:32

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin en endişe verici tarafının kadınları iş gücünden ayırması ve çocukların yetersiz eğitim alması olduğunu belirtti.

Her 4 kadından 1'i işten ayrılmayı düşünüyor

Aileler, çocuklarının eğitiminden endişe duyuyor

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