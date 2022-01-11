Fed Başkanı Powell'dan enflasyonun 'kalıcı hale gelmesini' engelleme sözü

Fed Başkanı Jerome Powell, yeniden başkan adaylığına ilişkin bugün gerçekleşecek olan ve muhtemelen faiz artırımlarının odak noktasında olacağı oturum için hazırlanan konuşmasında "yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini" engellemek için adım atacağını ifade etti.

Dünya'nın aktardığına göre Powell'ın ikinci dört yıllık dönem için başkanlık adaylığının ele alınacağı Senato komitesi oturumunda gerçekleştireceği konuşmanın yayımlanan açılış metninde, merkez bankasının faizleri artırıp artırmayacağı konusuna değinilmedi.

Ancak Powell, devam eden güçlü ekonomik toparlanmanın mal ve hizmetler için arz ile talep arasındaki dengeyi bozduğunu ve devamında fiyatların yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Fed tarafından dün yayımlanan konuşma metninde Powell'ın "Ekonomi, devam eden salgın hastalığa rağmen hızlı bir şekilde gücünü geri kazanarak inatçı arz talep dengesizliklerinin ve darboğazlarının önünü açtı ve böylece enflasyonun da yükselmesine neden oldu" dediği ve "Yüksek enflasyonun bedel ödettirdiğini biliyoruz" ifadelerine yer verdiği görüldü.