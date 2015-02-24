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Ekonomi

Fed Başkanı: En az iki toplantı daha faiz artırmayacağız

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası 2.47 seviyesinde olan dolar 2.4880’e kadar çıktı

24 Şubat 2015 19:52

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ABD Kongresi’nde açıklamalar yapıyor. Yellen, “Ekonomiden koşullar devam ederse Fed ileriye dönük yönlendirmesinde değişiklik yaptıktan sonra durumu her toplantıda değerlendirecek” dedi.

Yellen birkaç toplantı içerisinde faiz artırımı yapmayacağını açıklarken bu süre geçtikten sonra faizde değişiklik yapabileceklerini de söyledi.Yellen faiz artırımı için kullanılan 'sabırlı' ifadesinin en az önümüzdeki iki toplantıyı kapsadığını belirtti. Yellen’in açıklamaları öncesinde 2.47 seviyesinde olan dolar 2.4880’e kadar çıktı.

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