Fed Başkanı: Ekonominin tamamen toparlanması için Koronavirüs aşısını beklemek gerekebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed) Başkanı, ülke ekonomisinin yalnızca bir aşı geliştirilmesi halinde Koronavirüs'ün yarattığı şoktan kurtulabileceğini söyledi.

Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre, CBS kanalı için konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Koronavirüs salgınında ikinci bir dalganın yaşanmayacağı tahmininden yola çıkarsak, bu yılın ikinci yarısında ekonominin kademeli olarak iyileşeceğini göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Powell, ekonominin tamamen toparlanması için insanların güven kazanmasının şart olduğunu ve bunun için de bir Koronavirüs aşısı beklemek gerekebileceğini belirtti.

ABD ekonomisi Koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirlerden ciddi şekilde etkilendi. Ülkede ekonomik faaliyetlerin durdurulduğu mart ayı ortalarından bugüne kadar 36 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığı açıklandı.