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Ekonomi

Fed Başkanı Bernanke borsaları sarstı

ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke’nin Amerikan ekonomisine ilişkin açıklaması, dünya genelinde borsalarda olumsuz yankı buldu.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin Amerikan ekonomisine ilişkin açıklaması, dünya genelinde borsalarda olumsuz yankı buldu.


“Amerikan ekonomisinin hâlâ kırılgan, geleceğin olağandışı bir şekilde belirsiz olduğunu” belirten Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, ABD Senatosu'nun Bankacılık Komisyonu'nda konuştu.


Bernanke, sorunların baş göstermesi durumunda, ekonomiyi canlandırmak için ek bazı adımlar atılmasının gerekebileceğini söyledi.


Mali reform yasasına övgü

Bernanke konuşmasında mali reform yasası üzerinde de durdu. Yasayı “önemli bir ilerleme olarak” niteleyen Bernanke, düzenlemenin, 2008 yılında yaşanan benzer bir küresel mali krizi engellemesini umduğunu kaydetti.


Mali reform yasası, Kongre'de onaylanmasının ardından dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.


Bernanke'nin konuşması, Amerikan mali piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde bir oranında puan kaybetti. Asya borsalarında da düşüş görülüyor. Tokyo Borsası'nda Nikkei İndeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

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