Fed Başkanı: ABD'de işsizlik yüzde 25'i vurabilir

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de Koronavirüs salgını sırasında işsizlik oranının yüzde 25'te zirve yapabileceğini söyledi.

Powell, Haziran periyodunda gayri safi yurtiçi hasıladaki düşüşün "rahatlıkla yüzde 20 veya 30'larda" olabileceğini, ancak buhran benzeri uzun süreli bir olayın meydana gelmeyeceğini düşündüğünü ifade etti. Fed Başkanı açıkça, "Haziran'da bitecek bu çeyreğin sonunda çok, çok kötü veriler göreceğiz" dedi.

İşsizlik oranının ne kadar yükseleceği ile ilgili tahminlerinin ne olduğu sorulan Powell, "Birçok farklı bakış açısı var. Ama yüzde 20-25 arası kulağa doğru geliyor" yanıtını verdi. Mayıs ve Haziran aylarında işsizliğin artmaya devam edeceğini öngördüğünü belirten Fed Başkanı, yılın ikinci yarısında işletmelerin açılmaya devam etmesiyle işsizliğin düşebileceğini ifade etti.

Powell, ekonominin "yakın zamanda" iyileşmeye başlayabileceğini, ancak tam olarak iyileşmesi için "güvenin geri gelmesi" gerektiğini ifade etti.

Çalışma ve İstihdam Bakanlığı'nın verilerine göre ABD'de son iki ayda 36 milyondan fazla kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.