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Ekonomi

Fed Başkanı 113 çalışanından daha az maaş alıyor

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'in Fed bünyesinde çalışan 113 kişiden daha az maaş aldığı ortaya çıktı.

20 Ekim 2014 15:48

Fed Başkanı Janet Yellen, banka bünyesindeki 113 çalışanından daha az kazanıyor. Yellen'in 201 bin dolarlık yıllık maaşı Fed'in Washington merkezindeki maaş ortalamasından bile düşük.

Şu sıralar dünyanın açıklamalarını merakla takip ettiği Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in Fed bünyesinde çalışan 113 kişiden daha az maaş aldığı ortaya çıktı.

Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi milletvekillerinin talebi ile "Bilgi Alma Özgürlüğü yasası kapsamında Fed tarafından açıklanan bilgilere göre Fed'in Washington merkezinde çalışan 113 kişi başkan Janet Yellen'in 201 bin 700 dolarlık maaşından yılda daha fazla kazanıyor.

 

Ortalamanın bile altında

 

Reuters'in haberine göre Janet Yellen'in maaşı Fed'in Washington'daki merkezinde ortalamanın bile altında kalıyor. Açıklanan rakamlara göre Fed'de ortalama yıllık maaş 246 bin 506 bin dolar. Hatta Janet Yellen'den daha az yetkiye sahip bölgesel Fed başkanları Yellen'in maaşını neredeyse ikiye katlıyor. 13 bölgesel Fed başkanının ortalama maaşı 341 bin 666 doları buluyor.

Bu aradaki far ise Yellen'in maaşının ABD Kongresi tarafından belirlenmesinden kaynaklanıyor. Fed başkanı dışındaki çalışanların maaşlarının banka tarafından belirlenirken ABD Kongresi Fed başkanının maaşını belirlemede tek yetkili kurum.

Maaş verilerini inceleyen analistler Fed'in dünya üzerindeki en iyi yetenekleri çekebilmek için yüksek maaş politikası uyguladığına dikkat çekiyor. Bankada en yüksek maaşlı pozisyon ise üst düzey denetçiye 312 bin 500 dolarla ait. Bankanın 4 ayrı kurumunun direktörleri, genel danışmanı ve operasyon müdürü ise 265 bin dolarlık maaşlarla Janet Yellen'i geride bırakıyor.  

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