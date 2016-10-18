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Ekonomi

Fed Başkan Yardımcısı'ndan ‘düşük faiz’ uyarısı

"Düşük faiz oranları, ekonomiyi olumsuz şoklara karşı savunmasız bırakarak, resesyona neden olabilir"

18 Ekim 2016 00:05

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, düşük faiz oranlarının ekonomik resesyona neden olabileceğini bildirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Fischer, bugün New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, faiz oranlarının uzun dönemde düşük kalmasının ekonomi üzerinde yarattığı etkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Faiz oranlarının uzun süre düşük kalmasının uzun vadede büyüme beklentilerini azalttığını savunan Fischer, "Düşük faiz oranları, ekonomiyi olumsuz şoklara karşı savunmasız bırakarak, resesyona neden olabilir" dedi.

Fischer, ayrıca, düşük faiz oranlarının finansal kurumların sermaye tamponlarını kuvvetlendirmesini zorlaştıracağını vurgulayarak, bunun ülkede finansal istikrarı tehdit edeceğini kaydetti.

Finansal istikrar hakkındaki endişelerin, Fed'in para politikalarından sorumlu Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden bazıları için önemine değinen Fischer, ekonomik resesyonla mücadele etmek için Fed'in gücünün sınırlı olduğunu bildirdi.

Fischer, ekonomik büyümeyi olumlu etkileyen faktörler arasında iş gücü piyasasındaki büyüme ve üretkenliğe işaret ederken, olumsuz unsurlar arasında son yıllarda yatırımın düşük kalmasına dikkati çekti.

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