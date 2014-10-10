Fed ağız değiştirdi, dolar yükselişe geçti

Amerika Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında yer alan 'güvercin' ifadelerle düşüşe geçen doları, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar yükseltti. Dolar tekrar 2.28 TL sınırına dayanırken İstanbul Borsası’nda kayıp yüzde 1'i aştı.

Fed tutanakları ile birlikte düşen dolara destek yine Fed yetkililerinden geldi. Fed tutanaklarında "güçlü doların ABD ekonomisindeki toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği" ifadesi yer almasıyla dolar 2.29 TL'den 2.25 TL'ye kadar gerilemişti.

Ancak Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla birlikte dolar bugün yeniden tırmanışa geçti. Güne 2.2690 TL'den başlayan dolar 2.2790 TL'ye kadar yükselerek 2.28 TL sınırını zorlamaya başladı. Fed yetkililerinin erken faiz artırımına yönelik söylemleri doları yeniden yükseltti.

Faiz artırımı erken olacak

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ve San Francisco Fed Başkanı John Williams Amerikan Merkez Bankası’nın 2015 ortasına kadar faiz artırımına başlayacağına işaret etti. St Louis Fed Başkanı James Bullard da, piyasalar ve fed arasında faiz takvimine ilişkin beklentilerde kopukluk gördüğünü söyledi. Bullard "Piyasalar hata yapıyor" sözleriyle uyarıda bulundu. Bu sözler dün piyasalarda yaşanan 'tutanak bayramının' kısa sürmesine yol açtı.

Borsa açılışta sert düştü

Dün Fed tutanaklarının yarattığı dopingle günü yüzde 3.1 primle kapatan borsa bugün kazancının bir kısmını açılışta verdi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, dün Fed üyelerinin faiz artırım sürecinin beklentilerden önce başlayabileceğine yönelik açıklamalarının negatif etkisi ile güne 661,69 puanlık düşüşle 74.546,34 puandan başladı. Açılışta kayıp yüzde 0,88 olarak gerçekleşirken saat 10:00 itibariyle günlük kayıp yüzde 1,3'e yükseldi.

Yurtiçindeki protestoların seyri de önemli olacak

Yurtdışı gelişmelerin yanı sıra yurtiçinde yaşanan gerilim de piyasaların seyrinde önemli olacak. Kobanê kentine IŞİD saldırılarını protesto eden grupların yurt genelinde başlattığı olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısı artarken uzmanlar olayların yatışması durumunda piyasanın olumlu bir seyre girebileceğini belirtiyor.

ABD borsaları çakıldı

New York Borsasında endeksler günü küresel ekonominin zayıflayacağı yönündeki endişelerle sert düşüşle tamamlarken, Dow Jones Endeksi yılın en kötü performansını kaydetti. Dow Jones Endeksi 334,97 puan (yüzde 1,97) değer kaybederek 16.659,25 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 40,68 puan (yüzde 2,07) gerilemeyle 1.928,21 puana düştü. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 90,25 puan (yüzde 2,02) gerileyerek 4.378,34 puana indi. Analistler, piyasaların euro bölgesindeki zayıf büyüme nedeniyle gerildiğini belirtiyor.