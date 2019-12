-FED açıklamasının borsalara etkisi TOKYO/SİNGAPUR/BANGKOK (A.A) - 29.08.2011 - Asya'da borsaların çoğu, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke'nin Cuma günü ABD ekonomisinin toparlanmakta olduğunu ve ekonomik büyümeyi desteklemek için ellerinde araçlar olduğu yönündeki açıklamalarının etkisiyle değer kazandı. Japonya'da Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,61 (53,57 puan) artarak 8.851,35 puana yükseldi. Asya'da ayrıca Hong Kong Borsası yüzde 1,40, Tayvan Borsası yüzde 1,79, Güney Kore Borsası yüzde 2,84, Avustralya Borsası yüzde 1,51, Yeni Zelanda Borsası yüzde 0,31, Tayland Borsası yüzde 0,93, Hindistan Borsası yüzde 2,64, Singapur Borsası yüzde 1,56, Malezya Borsası yüzde 0,17 oranında değer kazanırken, Çin'de Şanghay Borsasında ise SE Composite Endeksi yüzde 1,16, Endonezya Borsası yüzde 0,07 oranında değer kaybetti. -Amerika ve Avrupa borsaları- ABD'de Cuma günü New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 1,21, Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 1,51 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,49 oranında yükselmişti. Avrupa'da ise Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,02, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi ise yüzde 0,84 ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 1,01 değer kaybetmişti. -Petrol fiyatı- ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 85 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 111 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 13 sent azalarak 85,24 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı Cuma günü 7 dolar değer kazanarak 85,37 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı da 28 sent değer kaybederek 111,08 dolardan satılıyor.