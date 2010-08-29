FED, ABD ekonomisine destek vermeye hazır

T24 - Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, Fed'in, ekonomideki yavaşlamanın önemli oranda kötüleşmesi durumunda ek destek vermeye hazır olduğunu söyledi.



ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin büyüme yüzde 1,6 olarak aşağı doğru revize edildi. İlk tahminlerde, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüdüğü açıklanmıştı. Birçok ekonomist, ikinci çeyrekte GSYH'nin yüzde 1,4 büyümesini bekliyordu.



ABD'de işsizlik maaşı başvuruları bir aydır ilk kez geçen hafta geriledi. İşsizlik maaşı için başvuranların sayısı 31 bin azalarak 473 bine geriledi.



Geçen ay yeni konut satışları yüzde 12,4 gerilerken, dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,3 arttı.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, Fed'in "ekonomideki yavaşlamanın önemli oranda kötüleşmesi durumunda ek destek vermeye hazır olduğunu" söyledi.



Bernanke, ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha zayıf olduğunu ve Fed'in yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için gerekirse daha fazla önlem almaya hazır olduğunu ifade etti.



ABD'li ekonomist Nouriel Roubini, ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1'in altında büyüyeceğini, bunun da yeni resesyon ihtimalini yüzde 40'a çıkardığını söyledi.



Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Paul Krugman ise ABD'li yetkililerin ekonomideki toparlanmayı "olduğundan daha iyi gösterdiğini" öne sürdü. Krugman, Merkez Bankasına (Fed) ve Başkan Barack Obama yönetimine, daha fazla teşvik programını uygulamaya koyması önerisinde bulundu.



Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, "ABD'de çift dipli resesyon beklemiyoruz" dedi. Lipsky, "güçlü şirket karları ve makul seviyedeki gelir büyümesinin ABD ekonomisinin yeni bir resesyona girmesini önleyeceğini" belirtti.



İstihdam büyümesinde kesinlikle ani bir yükselme beklemediklerini kaydeden Lipsky, ancak bekledikleri gibi büyüme sürerse bunun istihdam büyümesine katkıda bulunacağını da bildirdi.



Avrupa Birliği Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa ekonomisinin finansal krizden beklenenden daha hızlı çıkarak düzeldiğini söyledi.



İngiltere ekonomisinde ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamları yüzde 1,2 olarak revize edildi. Ulusal İstatistik Ofisi'nin ilk tahminlerinde, ekonominin yüzde 1,1 büyüdüğü açıklanmıştı.



Almanya'nın ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 2,2 büyümesinde ihracat ve yatırımların büyük katkısı oldu. İkinci çeyrekte ihracatın ilk çeyreğe göre yüzde 8,2 ve yatırımların yüzde 4,4 büyüdüğünü bildirdi.



Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) İrlanda'nın kredi notunu bir basamak indirdi. S&P, İrlanda'nın zor durumdaki finans sektörüne verdiği desteğin yüksek maliyet yarattığına dikkati çekerek, uzun vadeli kredi notunu "AA"dan "AA-"ye indirdi. Kuruluş, İrlanda'nın not görünümünü ise "negatif" olarak belirledi. İrlanda Ulusal Hazine İdaresi Ajansı (NTMA) ise S&P'nin analizini "kusurlu" olarak değerlendirdi.



Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 1,1 düştü.



Bu arada, Haziran ayında yüzde 5,3 olan işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 5,2'ye geriledi. Ocak ayından bu yana ilk defa işsizlik oranında düşüş görüldü.



Japonya'da ihracat ise Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 5,98 trilyon yen (71 milyar dolar) oldu.



ABD doları, Japon yeni karşısında geçen hafta Salı günü 15 yılın en düşük seviyesini gördü. Japon yetkililerin, yenin değer kaybetmesi için döviz piyasasına müdahale edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik nedeniyle bugün Tokyo'da ABD doları 84,17 yene düşerek, 1995 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.



Japonya Başbakanı Naoto Kan, döviz piyasasındaki aşırı hareketlerin ekonomi ve finansal piyasalar için kötü olduğunu belirterek, gerektiğinde kararlı adımların atılacağını bildirdi.



Japonya Maliye Bakanı Yardımcısı Motohisa Ikeda, "yendeki hızlı yükselişin ekonomi için istenmeye bir durum" olduğunu söyledi.