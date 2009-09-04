FED: ABD ekonomisi durgunluktan kurtuluyor

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD ekonomisindeki gerilemenin sona erdiğini bildirdi. Fed, yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranının mevcut seviyesini uzun bir dönem koruyacağını da belirtti. Fed'in 11-12 Ağustos'taki faiz oranını belirleme toplantısının açıklanan tutanakları, Fed Başkanı Ben Bernanke ve Fed yetkililerinin, Haziran ayı sonunda yaptıkları değerlendirmeyle karşılaştırıldığında ekonominin görünümü konusunda daha umutlu olduklarını ortaya koydu. Birçok Fed yetkilisinin "aşağı yönlü risklerin azaldığını" gördüğü belirtilen tutanaklarda, ekonomik durgunluktan olumsuz etkilenen tüketici harcamalarının sonunda düzeldiği, konut piyasasının sağlamlaştığı ve imalat sektörünün istikrara kavuştuğu ifade edildi. Diğer ülkelerin ekonomilerinin düzelmesinden ötürü ABD'nin ihracatının görünümünün iyileşeceği bildirilen tutanaklarda, bütün bu unsurlar gözönüne alındığında "ekonomideki gerilemenin sona erdiği" kaydedildi.Bu yıl yüzde 10'un üzerine çıkması beklenen işsizliğin tüketici davranışını etkileyebileceği uyarısında bulunan Fed yetkilileri, ekonominin bu yılın ikinci yarısından itibaren tekrar büyümeye başlayacağı tahminini yinelediler. Fed yetkilileri, ABD Başkanı Barack Obama'nın 787 milyar dolar tutarındaki vergi kesintileri ve artan hükümet harcamaları paketinin büyümeye yardımcı olacağını söylediler. Geçen ayki toplantıda gösterge faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tutmaya karar veren Fed'in toplantı tutanaklarında, mevcut faiz oranları seviyesinin düzelmenin sürmesine yardımcı olmak için muhtemelen "uzun bir dönem" aynı kalacağı mesajı da verildi. Fed ve ABD hükümeti, ABD ekonomisini teşvik etmek için geçen yılın sonundan bu yana bir dizi önlem aldı. Obama yönetimi Şubat ayında 787 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik planını onaylarken, geçen yıl Ekim ayında finans sektörü için 700 milyar dolar tutarında Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı (TARP) devreye sokuldu. Fed Mart ayında, ekonomideki düzelmeyi ve borçlanmayı desteklemek amacıyla 1,2 trilyon dolar tutarında ABD Hazinesi tahvili satın alma programını açıkladı. Eylül ayında yüzde 5,25 olan gösterge faiz oranı ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte yapılan kesintilerin ardından geçen yıl Aralık ayında yüzde 0-0,25 aralığına çekildi. Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,75 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.