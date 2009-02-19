Fed: ABD ekonomisi 2009'da daha da kötüleşecek

Amerikan Merkez Bankasına (Fed) göre, ABD ekonomisi 2009'da daha da kötüleşecek.



ABD ekonomisinin 2009 yılı görünümüne ilişkin projeksiyonlarını yenileyen Fed, bu yıl işsizlik oranının yüzde 8,5 ile yüzde 8,8 arasında seyretmesini bekliyor.



Gelecek yıl için bu oranın yüzde 8 ile yüzde 8,3, 2011 yılında ise yüzde 7,5 ile yüzde 6,7 arasında olacağı tahmin ediliyor.



Kasım ayı ortalarındaki bir önceki projeksiyonda, işsizlik oranı bu yıl için yüzde 7,1 ile yüzde 7,6 olarak öngörülmüştü.



Fed, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 ile yüzde 1,3 arasında daralacağını öngörüyor. Bir önceki tahminlerde bu oranı yüzde 0,2 ile yüzde 1,1 idi.



Yeni projeksiyonlara göre, Fed, ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,5 ile yüzde 3,3 arasında büyümesini bekliyor.



ABD ekonomisi en son 1991 yılında tüm yıl için yüzde 0,2 küçülme yaşamıştı. Yeni projeksiyonların doğru çıkması durumunda ABD ekonomisi 1982 yılındaki yüzde 1,9'luk daralmanın ardından 2009'da en zayıf performansını gösterecek.



Fed yetkilileri, genel olarak ekonomideki iyileşmenin alışılmadık derecede yavaş ve uzun süreceğini tahmin ediyorlar.



Yetkililer, işsizliğin, başka ekonomik şoklar olmasa dahi 2011 yılının sonuna kadar normalin üzerinde kalacağını öngörüyor.



Fed, enflasyonun da yüzde 0,3 ile yüzde 1 arasında seyredeceğini tahmin ediyor. Bir önceki tahminlerde bu rakam yüzde 1,3 ile yüzde 2 arasındaydı. Fed yetkilileri, artık fiyatların yükselmesinden değil düşmesinden kaygıduyuyorlar.



Fiyatlar, projeksiyona göre, 2010 ve 2011 yıllarında artmayabaşlayacak.

