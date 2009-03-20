Fed: ABD 2010’dan itibaren toparlanabilir

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, bankacılık sistemini kurtarmaya yönelik destek paketlerinin tamamlanması halinde ABD ekonomisinin gelecek yıl toparlanmaya başlayabileceğini ifade ederken, toparlanmanın başlamasında, siyasi iradedeki kararlılığın en önemli unsur olduğunu vurguladı.



Dünyanın 1930'lardan bu yana boğuştuğu en kötü krizi yaşadığını belirten Bernanke, mevcut ekonomik sıkıntının, ticaretteki ve 1990'ların sonundan itibaren yaşanan sermaye akışındaki dengesizliklerden kaynaklandığını düşünüyor.



Bernanke, ABD ve ticaret partnerlerinin bu dengesizliği çözmek için yeterli çözüm üretmediklerini ifade ederken, ekonominin gelecekte düzelmesinin mali istikrarda yattığını belirtiyor.



"Bej Kitap"a göre Ocak ve Şubat kötü geçti



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eyaletlerden aldığı ekonomik verilere dayanarak hazırladığı "Bej Kitap" adlı rapora göre ise ABD ekonomisinin koşulları ocak ve şubat aylarında kötüleşti.



23 Şubattan önce toplanan verilere dayanarak hazırlanan raporda, ekonominin düzelmesinin 2009 yılı sonu ve 2010 yılı başından önce beklenmemesi gerektiğine dikkat çekildi.



Birkaç sektör hariç kötüleşmenin birçok sektörü etkilediğine işaret edilen raporda, ABD'de birçok bölgede konut piyasasında durgunluğun devam ettiği vurgulandı.



Tüketici harcamalarının, sıkıntılı geçen tatil harcama dönemiyle karşılaştırıldığında ocak ve şubat ayında bazı bölgelerde düzelme olmasına rağmen, hareketsiz olduğu vurgulanan raporda, imalat alanında bazı sektörlerde aşırı ve belirgin gerileme olduğu ifade edildi.



Verilerle ABD ekonomisi



ABD ekonomisi 2008 yılında yüzde 1,1 büyüdü. Böylece, 2001 yılından bu yana en yavaş büyüme kaydedilmiş oldu.



Son çeyrekte ise ekonomi yüzde 6,2 daralarak 1982 yılının ilk çeyreğinden bu yana en keskin düşüşü kaydetti.



Yurtiçi ekonomik faaliyetlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları ise 4. çeyrekte yüzde 4,3 düşerek, 1980 yılının 2. çeyreğinden bu yana en büyük gerilemeyi yaşadı.



Söz konusu çeyrekte, ihracat yıllık bazda yüzde 23,6 düşerken, 1971 yılından bu yana en hızlı gerileme yaşandı. Yatırımlar ise 4. çeyrekte 19,9 milyar dolar düştü.



Cari işlemler açığı azaldı: ABD'de 2007 yılında 731,1 milyar dolar olan cari işlemler açığı, geçen yıl 673,3 milyar dolara geriledi. Ekonomistler, cari işlemler açığındaki gerilemenin bu yıl da sürmesini bekliyorlar. Düşüşte tüketicilerin alım gücünün düşmesiyle ithalatın gerilemesinin etkili olduğu belirtiliyor.



Tüketici fiyatları arttı: ABD'de Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,4, üretici fiyatları ise yüzde 0,1 arttı.



Tüketici fiyatlarındaki artışta, benzin ve konfeksiyon ürünleri fiyatlarının yükselmesi etkili oldu. Gıda ve enerji fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları ise Şubat ayında yüzde 0,2 yükseldi.



Enerji fiyatları geçen ay bir önceki aya göre yüzde 3,3 artış gösterirken, bir yıl öncesine göre yüzde 18,5 geriledi.



Konfeksiyon ürünlerinin fiyatları ise 1990 yılı Mart ayından bu yana en hızlı yükselişle yüzde 1,3 arttı.



Üretici fiyatları ise geçen ay beklentilerin altında artış gösterdi. Çekirdek fiyat endeksinde ise yüzde 0,2 oranında artış gerçekleşti.



Sanayi üretimi geriledi: ABD'de Şubat ayında sanayi üretimi geriledi. Böylece, sanayi üretimi 4 aydır üst üste gerilemiş oldu.



Amerikan Merkez Bankasının (Fed) açıkladığı rapora göre, geçen ay sanayi üretimi yüzde 1,4 düştü.



Ekonomistler, sanayi üretiminin Şubat ayında yüzde 1,2 gerilemesini bekliyorlardı.



Geçen ay imalat sanayi üretimindeki düşüş ise yüzde 0,7 oldu.



Ticaret açığı geriledi: ABD'de Ocak ayında ticaret açığı bir önceki aya göre 9,7 daralarak 36 milyar dolara geriledi.



Böylece, derinleşen durgunluğun ithal mallara talebi azaltması nedeniyle ticaret açığı son 6 yılın en düşük seviyesine düşmüş oldu.



Ticaret açığındaki gerileme ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde olurken, ham petrol ithalatının son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemesini de yansıttı.



Otomobilden ağır makinelere ve ev eşyalarına kadar birçok mal kaleminde ithal mallara olan talepte daralma yaşandı.



Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,7, ithalat ise yüzde 6,7 geriledi.



ABD'de Şubat ayında perakende satışlar son 8 ayda 7. kez düştü: Geçen ay perakende satışlar yüzde 0,1 azalırken, ekonomistlerin yüzde 0,5 olarak beklediği gerilemeden daha olumlu açıklandı.



Bakanlık Ocak ayındaki verileri de revize ederek perakende satışların yüzde 1,8 arttığını bildirdi.



İşsizlik oranı Şubat ayında yüzde 8,1'e yükseldi: Tarım dışı istihdam Şubat ayında 651 bin kişi düştü.



Ocak ayında yüzde 7,6 olan işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 8,1'e yükseldi. İstihdam geçen 4 ayda 2,6 milyon azaldı.



Şubat ayında iş kayıpları belli başlı büyük sektörlerin hepsinde yaşandı.



ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin üzerinde düştü.



Çalışma Bakanlığının verilerine göre, önceki hafta 658 bin olan işsizlik maaş için başvuranların sayısı geçen hafta 656 bine geriledi. Ancak işsizlik maaşı başvurularında 8 haftadır süren düşüş yeni bir rekor kırılmasına neden oldu.



Yeni konut inşaatı arttı: Yeni konut inşaatı Şubat ayında beklenmedik şekilde artış göstererek yüzde 22,2 artıp 583 bin oldu.



İnşaat ruhsatı sayısı da yüzde 3 artışla 547 bine çıktı.



Fabrika siparişleri düştü: ABD'de Ocak ayında fabrika siparişleri yüzde 1,9 düştü. Böylece, siparişlerde üst üste 6 aydır gerileme kaydedilmiş oldu.



Ekonomistler, fabrika siparişlerinde yüzde 3,5 düşüş bekliyorlardı.



Düşüşte, zayıf satış sorunuyla boğuşan otomobil sektörünün içinde bulunduğu duruma paralel olarak ulaşım ekipmanları siparişlerindeki büyük gerilemenin etkisi oldu.



Tüketici harcamaları binde 6 arttı: Üst üste 6 aydır rekor düşüşler kaydeden tüketici harcamaları Ocak ayında tüketici harcamaları yüzde 0,6 arttı.



Ekonomistler, tüketici harcamalarında yüzde 0,4'lük yükseliş bekliyorlardı.



Öte yandan, kişisel harcamalar da Ocak ayında yüzde 0,4 oranında arttı.

