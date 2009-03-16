Fed: ABD 2010'dan itibaren düzlüğe çıkar

Toparlanmanın başlamasında siyasi iradedeki kararlılığın en önemli unsur olduğunu vurgulayan Bernanke, siyasi iradenin, bankacılık sistemini kurtarmaya yönelik destek paketlerini tamamlaması halinde, ABD ekonomisinin gelecek yıl toparlanmaya başlayacağını söyledi.



Ben Bernanke, 1930'lardakine benzer yeni bir "Büyük Buhran" tehlikesinin ise önlendiğini belirtti.



Geçtiğimiz yılın Eylül ayında, hükümetlerin müdahalesi öncesi dünyanın ekonomik çöküşün eşiğine geldiğini vurgulayan Amerikan Merkez Bankası Başkanı Bernanke’nin tahmini, ABD ekonomisinin önümüzdeki yıldan itibaren toparlanacağı yönünde.



2010'dan itibaren ülke ekonomisinin düzlüğe çıkmasını bekleyen Bernanke, ekonomik kalkınma yolunda en büyük riskin sorunların çözümü yolunda siyasi irade eksikliği olacağını söylüyor.



Amerikan CBS Televizyonu'ndaki yayınlanan "60 Dakika" programında açıklamalar yapan Ben Bernanke, "olağanüstü bir dönemden" geçtikleri için, bir televizyona mülakat vermeyi kabul ettiğini belirtti.



Bernanke, banttan yayınlanan mülakatta, "Bu, benim için doğrudan Amerika'ya hitap etme şansıydı" dedi.



20 yıldır ilk kez Merkez Bankası Başkanı televizyona çıktı



CBS yetkilileri, ABD'de 20 yıldır ilk kez Merkez Bankası Başkanı'nın bir televizyona mülakat verdiğini vurguluyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik kriz sonrası işsizlik oranı Şubat ayında son 25 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı.



Ülkede krizle birlikte 651 bin kişi daha işsiz kalmış, işsizlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşmıştı.

